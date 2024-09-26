Про це стало відомо сьогодні, 26 вересня. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Білого дому.

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"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року", – зазначив Джо Байден.

Раніше у вересні повідомляли, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців. При цьому у Данії обіцяли передати Україну ще одну партію винищувачів до кінця цього року.

Військова допомога: новий пакет

Напередодні сьогодні американський лідер оголосив новий пакет військової допомоги від США. Зокрема, до нього увійде додаткова батарея ППО Patriot, ракети великої дальності та інші засоби протиповітряної оборони та перехоплення цілей. Загальний обсян допомоги – 9,7 мільйона доларів.