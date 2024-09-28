Останній F-16 зняли з військового обліку країни ще 27 серпня, однак прощання відбулося 27 вересня, повідомляє Міноборони Нідерландів.

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Чому Нідерланди попрощалися з F-16

Винищувачі F-16 провели останній політ над містами Нідерландів. Країна експлуатувала ці літаки 45 років.

Міноборони Нідерландів також показали відео "офіційного прощання" з літаком.

Прощання з F-16 у Нідерландах: дивіться відео

Тепер на озброєнні Нідерландів будуть нові винищувачі F-35.

Також Нідерланди дарують Україні останні F-16 для боротьби з росіянами,

– повідомили в Міноборони країни.

Нагадаємо, що 17 вересня Володимир Зеленський розповів, що провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом із командуванням Повітряних сил.

За словами президента, "є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів".

Він також повідомив, що задля цього визначив усі завдання для Повітряних сил України та для Міністерства оборони України визначені.