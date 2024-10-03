Під загрозою опинилися кілька областей Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Прийняли за "український безпілотник": росіяни обстріляли свій же літак у Тамбовській області

Що відбувається у Росії з безпілотниками та вибухами

Російські пропагандисти писали, що ввечері 2 жовтня відбувся "масований пуск БпЛА противника". Росіяни писали, що невідомі безпілотники пролітали через Курську, Бєлгородську та Брянську області.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що російська протиповітряна оборона буцімто збила "10 безпілотників ЗСУ". Хоча докази своїм словам, як завжди, не надав.

Тим часом у Бєлгороді та Бєлгородському районі очевидці писали про вибухи у небі. Окрім цього, у мережі також публікували відео з гулом, схожим на звуки мопеда або бензопили.

У Бєлгороді було гучно: дивіться відео

Росіяни писали, що, ймовірно, ці вибухи пов'язані зі "знищенням системами ППО безпілотників". У регіоні також оголошували небезпеку атаки БпЛА.

У Бєлгороді і районі палало небо: дивіться відео

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков повідомив про "збиття безпілотників над Бєлгородом та районом". Інформації про постраждалих у нього наразі немає.

Над Бєлгородом "збивають безпілотники": дивіться відео

Окрім цього, у Бєлгороді після "падіння уламків" спалахнуло сміття на даху гаража. А у Ближній Ігуменці у приватному будинку загорілася лазня.