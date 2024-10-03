В️ Казани ограничили работу аэропорта, ввели режим “Ковер”. Российские СМИ пишут, что по состоянию на 8:00 может продолжаться атака дронов, передает 24 Канал.

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Рейсы задерживают

Росавиация подтвердила, что на работу аэропорта в Казани введены временные ограничения

Режим "Ковер" ввели в аэропорту Казани. Предварительно, это необходимо из-за угрозы атаки беспилотников. В России постоянно это делают, когда возникает угроза атаки.

Кроме этого, известно, что задержаны рейсы на вылет и на прилет. В то же время, на сколько их задержали, неизвестно. Впоследствии руководитель ЦПД написал, что по состоянию на 8:20 БпЛА долетели до Казани.

Кроме этого, ограничения ввели также и на работу аэропорта в Нижнекамске.

Российские пропагандисты писали, что вечером 2 октября состоялся "массированный пуск БпЛА противника". Россияне писали, что неизвестные беспилотники пролетали через Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила "10 беспилотников ВСУ". Хотя доказательства своим словам, как всегда, не предоставил.