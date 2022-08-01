Кулеба сказал, сколько украденных россией украинских детей уже удалось идентифицировать
За одного убитого солдата россияне забирают 10 украинских детей. Они, таким образом, пополняют свою популяцию, имея достаточно серьезную демографическую ситуацию. А также пытаются русифицировать украинских детей.
Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
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По его словам, Украина смогла идентифицировать около 11 тысяч украденных детей. Это согласно последним данным Министерства внутренних дел. Кроме того, оказывается, существует более 600 пунктов пребывания детей.
В России заявили, что более 100 детей-сирот, вывезенных из Донбасса, усыновили,
– акцентировал Николай Кулеба.
"То есть мы видим, что раньше они как-то пытались прикрываться. Все эти 8 лет войны. Сейчас они открыто говорят, что украинская земля для русских детей. Украинские дети должны знать русский язык и говорить исключительно на русском. То есть идет такая постепенная и довольно агрессивная русификация" , – добавил Николай Кулеба.
Он отметил, что они готовы убивать за то, что украинский ребенок не знает русского языка. А также, что за это нужно отрезать какие-то части тела и так далее. То есть, российская агрессия уже не прикрыта.
Смотрите видео: Николай Кулеба о похищении украинских детей
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