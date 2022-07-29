россияне угрожают родителями ребенка

О трагедии рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров . Это произошло в эфире национального телемарафона .

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Перед тем, как убить, ребенка изнасиловали и применили против него пытки. Это трагическая новость. К сожалению, больше деталей сейчас не могу сообщить. Но о том, что россияне и враги причастны к этому, свидетельствует тот факт, что они угрожают родителям. Говорят не комментировать и не освещать факт нахождения их ребенка мертвым,
– рассказал Федоров.

Поскольку Мелитополь временно находится под российской оккупацией, украинские правоохранители не могут полноценно расследовать дело.

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