россияне угрожают родителями ребенка

О трагедии рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров . Это произошло в эфире национального телемарафона .

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Перед тем, как убить, ребенка изнасиловали и применили против него пытки. Это трагическая новость. К сожалению, больше деталей сейчас не могу сообщить. Но о том, что россияне и враги причастны к этому, свидетельствует тот факт, что они угрожают родителям. Говорят не комментировать и не освещать факт нахождения их ребенка мертвым,

– рассказал Федоров.

Поскольку Мелитополь временно находится под российской оккупацией, украинские правоохранители не могут полноценно расследовать дело.

Обратите внимание! По состоянию на 29 июля российские оккупанты убили в Украине 358 детей. Еще 693 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Донецкой области. Такие данные обнародовали в Офисе генпрокурора.

Последние новости из оккупированного Мелитополя

российские военные пытались восстановить местный аэродром. Однако как только оккупанты приступили к ремонту взлетно-посадочной полосы, Вооруженные Силы Украины нанесли удар.

путинские солдаты понимают, что долго удерживать Мелитополь не смогут. Так они начали готовить план ухода из города. Он предполагает уничтожение всей инфраструктуры населенного пункта.

На трассе между Мелитополем и Бердянском российский КамАЗ переехал легковой автомобиль с гражданским населением. Внутри находились двое взрослых и ребенок. К сожалению, они погибли на месте происшествия.

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