Лубинец обратился в Офис генпрокурора

Дмитрий Лубинец сообщил, что относительно пыток украинского пленника обратился в Офис генпрокурора. Кроме того, по его словам, готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Красный Крест.

Кстати Сажают в подвал и включают российскую музыку: как на Херсонщине "перевоспитывают" украинцев

Омбудсмен отметил, что обратился в Офис генпрокурора "для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции".

Также сегодня мы готовим сообщения в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в россию и на временно оккупированные территории Украины, а также в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT),

– сказал он.

Лубинец сообщил, что украинская сторона будет проводить консультации с Красным Крестом, чтобы усилить давление на россию, чтобы страна-агрессор выполняла обязательства в отношении военнопленных. Также россию хотят заставить предоставить Красному Кресту доступ к военнопленным, чтобы оценить их состояние здоровья и условия содержания.

По его словам, действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда. За это должны нести ответственность исполнители и командиры.

Омбудсмен пообещал сделать максимум усилий для расследования, а также противодействия подобным преступлениям в будущем.

На пытки украинского пленника отреагировали в США

Пытка украинского пленника уже получила огласку. В частности, старший советник конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине больше оружия в ответ на зверские преступления оккупантов.

Также военное преступление оккупантов прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заявил, что мир должен осознать, что россия – страна каннибалов, наслаждающихся пытками и убийствами.

Это важно Защитники "Азовстали" объявили охоту на палачей, причастных к массовому убийству в Еленовке

Следует отметить, что это не единственный циничный и кровавый поступок россиян. В пятницу, 29 июля, в россии заявили об ударе по колонии в Еленовке Донецкой области, где содержали украинских пленных. По данным россиян, погибли 40 украинских военнопленных, а еще 75 бойцов получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии и заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.

Узнайте больше – россияне ударили по Еленовке: смотрите видео