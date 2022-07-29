Лубінець звернувся в Офіс генпрокурора

Дмитро Лубінець повідомив, що через катування українського полоненого звернувся до Офісу генпрокурора. Окрім того, за його словами, готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Червоного Хреста.

До речі Саджають у підвал і вмикають російську музику: як на Херсонщині "перевиховують" українців

Омбудсмен зазначив, що звернувся до Офісу генпрокурора "задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції".

Також сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до росії та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT),

– сказав він.

Лубінець повідомив, що українська сторона проводитиме консультації з Червоним Хрестом, щоб посилити тиск на росію, щоб країна-агресорка виконувала зобов'язання щодо військовополонених. Також росію хочуть змусити надати Червоному Хресту доступу до військовополонених, щоб оцінити їхній стан здоров'я та умов утримання.

За його словами, дії російських військових є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Відповідальність за це повинні нести виконавці і командири.

Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.

На катування українського полоненого відреагували у США

Катування українського полоненого вже отримало розголос. Зокрема, старший радник конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні більше зброї у відповідь на звірячі злочини окупантів.

Також воєнний злочин окупантів прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що світ повинен усвідомити, що росія – країна канібалів, які насолоджуються тортурами та вбивствами.

Це важливо Захисники "Азовсталі" оголосили полювання на катів, що причетні до масового убивства в Оленівці

Варто зазначити, що це не єдиний цинічний та кривавий вчинок росіян. У п'ятницю, 29 липня, у росії заявили про удар по колонії в Оленівці на Донеччині, де утримували українських полонених. За даними росіян, загинуло 40 українських військовополонених і ще 75 бійців зазнали поранень.

У Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії та заявили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.

Дізнайтесь більше – росіяни вдарили по Оленівці: дивіться відео