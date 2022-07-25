Оккупанты убили людей на трассе между Мелитополем и Бердянском

О циничном и кровавом поступке россиян сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, трагический инцидент произошел на трассе между Мелитополем и Бердянском.

Кстати Мэр Мелитополя рассказал, сколько военных баз россиян размещено в городе

Там российский военный КамАЗ переехал машину с тремя людьми. Среди погибших двое взрослых и ребенок – все погибли на месте.

От рук россиян погибло уже более 350 детей