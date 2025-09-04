Президент Владимир Зеленский отметил, что территориальные уступки Украины Путину только усилят угрозу Европе. В то же время Россия готова на мир только после своего настоящего поражения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Президента Украины Владимира Зеленского изданию Le Point.

Что сказал Зеленский о территориальных уступках России?

Президент Украины заявил французскому изданию, что любые территориальные уступки Путину только создадут ему возможности для дальнейшего наступления на Европу.

Зеленский подчеркнул, что некоторые СМИ высказывали мнение, будто выход ВСУ из восточных регионов принесет мир, но это не соответствует действительности. Так, Зеленский напомнил о примере Крыма в 2014 году, когда Россия захватила полуостров, чтобы подготовить наступление на юг Украины.

Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватит промышленный центр Днепр и это откроет ему новые возможности,

– подчеркнул лидер Украины.

По словам Зеленского, первоначальный план Путина заключался в захвате всей Украины для использования ее как плацдарма для вторжения в Европу. Успех этого плана зависит от силы Европы.

Если Европа сильная, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слабая, тогда пострадает от действий России,

– добавил украинский президент.

Президент Зеленский также отметил, что расстояние между Москвой и Парижем менее 3 тысяч километров, а ракеты, которые Россия применяет против Украины, имеют дальность поражения 2 500 километров.

Зеленский о готовности России к миру

Гарант Украины подчеркнул, что Россия не заинтересована в мире и согласится на него только после серьезного военного поражения.

Она (Россия – 24 Канал) этого не хочет – это очевидно. Мы все должны осознавать ее цели, тем более, что Путин сейчас в достаточно комфортной ситуации. Он имеет абсолютную власть... Он не обращает внимания на экономику. Конечно, ресурсы у него есть,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что международное давление на Москву пока недостаточное, а некоторые партнеры заявляют о борьбе с агрессором, но жмут руки в Китае. Именно поэтому, по его мнению, Путин не чувствует серьезной угрозы.

