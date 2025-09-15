Популярное американское ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбером оказалось в центре внимания из-за критической неточности. В одном из выпусков они продемонстрировали карту Украины, на которой отсутствует оккупированный Крым.

Организация UNITED24 Media поделилась фрагментом шоу в Instagram передает 24 Канал.

Что известно о скандальном инциденте с картой Украины в The Late Show?

Неприятная ситуация произошла во время эпизода, где ведущий Стивен Колбер рассказывал о российской агрессии против Украины, подчеркивая мужественную борьбу украинского народа, которая вдохновляет мир.

Однако сказанное в эфире не совсем соответствовало картинке, которую транслировали на экранах.

Внимание к инциденту привлекла платформа UNITED24 Media, выразив благодарность Колберу за поддержку Украины.

Однако они обратили внимание на ошибку с картой, отметив, что такие неточности могут быть использованы российской пропагандой.

Даже незначительные ошибки, например изображение Украины без Крыма, имеют значение, ведь Россия активно использует подобные образы в своей информационной войне,

– заявили в UNITED24.

Стивен Колбер возглавляет The Late Show с сентября 2015 года, сменив на этом посту Дэвида Леттермана. Шоу известно своими юмористическими монологами, визитами известных гостей, комедийными скетчами и острыми комментариями на политические и социальные темы.

Обратите внимание! В июле 2025 года телеканал CBS объявил, что шоу прекратит существование в мае 2026 года по финансовым причинам.

После этого решения Колбер получил многочисленные слова поддержки от коллег, зрителей и даже политиков. Некоторые предположили, что закрытие может быть вызвано политическими мотивами, ведь ведущий неоднократно открыто критиковал экс-президента США Дональда Трампа.

Подобные инциденты с грубыми ошибками в изображении Украины на картах