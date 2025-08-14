Украина обменяла экс-чиновника МВД Федоряна на украинцев из российского плена. Он ранее способствовал преследованию крымских татар в Крыму.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу к своим". Украина в рамках обмена выдала России бывшего заместителя начальника Крымского управления МВД Николая Федоряна.

Украина отдала России экс-заместителя начальника крымского МВД в рамках обмена

Благодаря этому из российского плена удалось вернуть украинцев.

Федорян во временно оккупированном Крыму предоставлял транспорт сотрудникам ФСБ для проведения незаконных обысков, задержания крымских татар и их перевозки в места лишения свободы. Его задержали 9 ноября 2020 года на административной границе с полуостровом, подозревая в государственной измене и содействии российским спецслужбам.

По данным следствия, Федорян с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации компании "Черноморнефтегаз" и после оккупации Крыма в 2014 году остался на должности. До 2011 года он служил в структурах МВД Украины.