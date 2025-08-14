Україна обміняла ексчиновника МВС Федоряна на українців із російського полону. Він раніше сприяв переслідуванню кримських татар у Криму.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу к своим". Україна в рамках обміну видала Росії колишнього заступника начальника Кримського управління МВС Миколу Федоряна.

Україна віддала Росії ексзаступника начальника кримського МВС у рамках обміну

Завдяки цьому з російського полону вдалося повернути українців.

Федорян у тимчасово окупованому Криму надавав транспорт співробітникам ФСБ для проведення незаконних обшуків, затримання кримських татар та їх перевезення до місць позбавлення волі. Його затримали 9 листопада 2020 року на адміністративному кордоні з півостровом, підозрюючи у державній зраді та сприянні російським спецслужбам.

За даними слідства, Федорян із 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації компанії "Чорноморнафтогаз" і після окупації Криму 2014 року залишився на посаді. До 2011 року він служив у структурах МВС України.