Украина вернула домой 4 детей с семьями: откуда их вывезли
Источник:Николай Кулеба
Украинская благотворительная организация "Спасем Украину" смогла вернуть на родину еще 4 детей вместе с их семьями. Эти маленькие украинцы находились на временно оккупированных территориях нашего государства.
Все эти семьи находятся в полной безопасности. Теперь ими заботятся психологи, чтобы помочь им вернуться к стабильной жизни.
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В Украину вернули еще детей из оккупации
Основатель благотворительной организации "Спасем Украину" Николай Кулеба подчеркнул, что в оккупации двое этих детей весь прошлый учебный год учились в украинской школе онлайн. В то же время по селу, где проживали маленькие украинцы, постоянно проходили российские рейды.
По словам Кулебы, на занятиях их мать смотрела в окно и следила, чтобы в дом не ворвались солдаты России. Однако наконец, родителям начали угрожать, что заберут детей, отберут дом, а самих украинцев депортируют. Поэтому семья должна была отдать детей в русскую школу.
В школе "новеньких" украинских детей обязали завернуться во флаг России и ходить в нем до конца уроков. Когда некоторые дети устали и попросили его снять, учительница согласилась. Однако уже через мгновение вооруженный российский военный ругал детей за "нелюбовь к России",
– подчеркнул основатель организации.
К тому же в школьных коридорах дети постоянно видели стоящих под классами солдат с оружием и могли забрать на "воспитательные беседы" детей из-за неосторожно сказанного украинского слова. Кулеба подчеркнул, что, к счастью, дети успели походить в такую школу всего 4 дня, прежде чем вернуться в Украину.
"Сейчас семьи уже пересекли границу Украины и находятся в безопасности. Теперь их ждет психологическое восстановление и постепенное возвращение к нормальной жизни", – отметил он.
Напоследок основатель благотворительной организации сказал, что всего команда "Спасем Украину" вернула из России и временно оккупированных украинских территорий уже 204 ребенка.
На родину должны вернуть Богдана Ермохина
- Правозащитница Екатерина Бобровская 9 ноября опубликовала видеообращение 17-летнего украинца Богдана Ермохина, незаконно вывезенного на территорию России. В частности, он просил Владимира Зеленского вернуть его обратно домой.
- Следует отметить, что самому парню в конце ноября исполнится 18 лет. В стране-агрессорке ему уже вручили повестку и сказали прийти в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.
- В конце концов, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Ермохин скоро вернется в Украину. Да, уже есть договоренности, что он воссоединится с сестрой.