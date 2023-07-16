Тянутся к сильным, Украина такова, – воин ВСУ о перспективах вступления в НАТО
На вильнюсском саммите Украине так и не предоставили политическое приглашение на вступление в НАТО. Однако члены Североатлантического союза по-другому дали понять Украине, что в будущем ожидают ее в НАТО.
Одним из важных аспектов стала помощь, которую должны предоставить по итогам саммита. Она важна для безопасности как Украины, так и мира. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.
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Военный опыт Украины поразителен
На саммите НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля партнеры сообщили о мощных пакетах военной поддержки Украины. Однако это не заменяет политическое приглашение на членство в НАТО, которое Украина так и не получила.
Пакет военной помощи – это ситуация, которая позволяет нам быть эффективными на поле боя и в целом отстаивать мировой порядок. Мы, кроме того, что защищаем свою нацию и землю, отстаиваем мировую и коллективную безопасность Запада,
– подчеркнул Юрий Федорченко.
Когда у Украины был План действий по членству НАТО, там было четко и пошагово прописано, что Украина должна сделать. Туда входило и введение реформ, законодательные изменения, переход на конкретное оборудование и т.д. Это позволило бы беспроблемно сотрудничать с другими странами НАТО, обмениваться информацией, а в случае угроз совместно выполнять боевые задачи.
Для имплементации этих действий потребовалось время и финансирование.
"С начала полномасштабной войны украинское войско пользуется западными образцами вооружения, техники, связи. Без лишнего пафоса Силы обороны доказали, что воюют западным оружием лучше представителей членов стран НАТО", – отметил военный.
В частности, украинские военные используют гораздо меньшее количество средств и боеприпасов против врага, преобладающего в разы.
Юрий Федорченко о перспективах вступления Украины в НАТО: смотреть видео
Украина уже готова вступить в НАТО
Эффективность вооруженных сил отмечают и за рубежом. В частности, запрос на украинских боевых инструкторов в страны НАТО очень высок. Инструкторы могут передавать опыт в разных областях применения техники.
Объективно Украина могла бы стать членом НАТО уже сегодня. А по поводу того, что нельзя брать в Альянс страну в состоянии войны. Следует учитывать, что правила и о входе стран в Альянс были прописаны, когда на Европейском континенте был мир,
– отметил командир.
После Второй мировой войны – вторжение России в Украину является первым случаем столь масштабной войны на Европейском континенте.
"Поэтому, по моему убеждению, можно было бы собраться и принять решение относительно определенных изменений, в частности, вхождения в НАТО", – подчеркнул Федорченко.
Однако Украина обязательно станет страной-членом НАТО. А значительные результаты на поле боя, которые скоро покажут Силы обороны, станут еще одним шагом к Североатлантическому Альянсу.
"Тянутся всегда к сильным, Украина сильна. Поэтому мы точно будем в НАТО. Надо немного времени и не терять мотивации", - подытожил Федорченко.
Что саммит НАТО принес для Украины: главное
- Важной договоренностью на саммите в Вильнюсе была отмена Плана действий по членству в НАТО. Фактически это означает, что вступление в Альянс состоится по упрощенной процедуре. Приглашение для присоединения Украины в Альянс будет предоставлено после выполнения всех условий.
- Комиссии Украина-НАТО перестала существовать. Зато создали Совет Украина – НАТО. Украина и партнеры будут заседать при ней в качестве равноправных членов. Украина сможет инициировать встречу и страны НАТО будут обязаны отозваться для обсуждения вопросов безопасности или других вопросов.
- А вот едва ли не главным достижением стало подписание декларации о гарантиях безопасности для Украины. Ее подписали страны "Большой семерки" и ряд других ведущих мировых держав.