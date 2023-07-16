Тянутся к сильным, Украина такова, – воин ВСУ о перспективах вступления в НАТО

На вильнюсском саммите Украине так и не предоставили политическое приглашение на вступление в НАТО. Однако члены Североатлантического союза по-другому дали понять Украине, что в будущем ожидают ее в НАТО.

Одним из важных аспектов стала помощь, которую должны предоставить по итогам саммита. Она важна для безопасности как Украины, так и мира. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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Военный опыт Украины поразителен

На саммите НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля партнеры сообщили о мощных пакетах военной поддержки Украины. Однако это не заменяет политическое приглашение на членство в НАТО, которое Украина так и не получила.

Пакет военной помощи – это ситуация, которая позволяет нам быть эффективными на поле боя и в целом отстаивать мировой порядок. Мы, кроме того, что защищаем свою нацию и землю, отстаиваем мировую и коллективную безопасность Запада,

– подчеркнул Юрий Федорченко.

Когда у Украины был План действий по членству НАТО, там было четко и пошагово прописано, что Украина должна сделать. Туда входило и введение реформ, законодательные изменения, переход на конкретное оборудование и т.д. Это позволило бы беспроблемно сотрудничать с другими странами НАТО, обмениваться информацией, а в случае угроз совместно выполнять боевые задачи.

Для имплементации этих действий потребовалось время и финансирование.

"С начала полномасштабной войны украинское войско пользуется западными образцами вооружения, техники, связи. Без лишнего пафоса Силы обороны доказали, что воюют западным оружием лучше представителей членов стран НАТО", – отметил военный.

В частности, украинские военные используют гораздо меньшее количество средств и боеприпасов против врага, преобладающего в разы.

Юрий Федорченко о перспективах вступления Украины в НАТО: смотреть видео

Украина уже готова вступить в НАТО

Эффективность вооруженных сил отмечают и за рубежом. В частности, запрос на украинских боевых инструкторов в страны НАТО очень высок. Инструкторы могут передавать опыт в разных областях применения техники.

Объективно Украина могла бы стать членом НАТО уже сегодня. А по поводу того, что нельзя брать в Альянс страну в состоянии войны. Следует учитывать, что правила и о входе стран в Альянс были прописаны, когда на Европейском континенте был мир,

– отметил командир.

После Второй мировой войны – вторжение России в Украину является первым случаем столь масштабной войны на Европейском континенте.

"Поэтому, по моему убеждению, можно было бы собраться и принять решение относительно определенных изменений, в частности, вхождения в НАТО", – подчеркнул Федорченко.

Однако Украина обязательно станет страной-членом НАТО. А значительные результаты на поле боя, которые скоро покажут Силы обороны, станут еще одним шагом к Североатлантическому Альянсу.

"Тянутся всегда к сильным, Украина сильна. Поэтому мы точно будем в НАТО. Надо немного времени и не терять мотивации", - подытожил Федорченко.

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