Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил 24 Канал, что все необходимые документы для Украины на саммите НАТО подписали. В них, собственно, и говорится о гарантиях безопасности.

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"Все подписано. Совместная декларация о поддержке Украины подписана. Присоединились также страны "Большой семерки" и другие. Просто нужно немного меньше здесь пафоса", – отметил Подоляк.

Этот документ предусматривает консультации, двустороннюю поддержку на любом уровне, пока Украина не выиграет войну

Украина абсолютно все получила, четко зафиксировала свою субъектность и вынудила НАТО идти на внутреннюю трансформацию. В ОП отметили, что именно на это следует обращать внимание.

Предательства со стороны НАТО нет

Подоляк подчеркнул, что украинцы хотели увидеть четкий юридический документ, где есть подписи 32 стран НАТО – и место для Украины. Этого нет, но есть что-то гораздо важнее.

Они нам на разных уровнях прямо сказали: "Выигрываете войну – член НАТО". Без сомнения. Они дают нам долгосрочные, ситуативные гарантии, конкретные оружейные пакеты. Они так и говорят, открыто,

– сказал советник главы ОП.

Он привел пример генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвав его абсолютно сознательным проукраинским человеком. Генсек НАТО сам четко говорит, что именно сейчас важно для Украины.

"Он говорит, на какие пакеты вооруженной помощи нужно дожать. Он сам говорит, что мы должны получить еще больше ПВО – и мы получаем Patriot. Должны получить ATACMS. Франция делает фундаментальный шаг – отдает нам дальнобойные ракеты", – заверил Подоляк.

Что важно, в НАТО готовы брать на себя денежные обязательства, чтобы мы могли противостоять кому угодно, имея на это возможности.

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