Во время встречи с лидерами стран Северной Европы Джо Байден провел совместную пресс-конференцию с Саули Ниинисте, президентом Финляндии, передает 24 Канал.
Президент Америки рассказал, когда Украина станет членом НАТО.
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Именно российско-украинская война является причиной, почему Украина не может стать членом НАТО сейчас. Приняв воюющую страну, Альянс сам окажется в состоянии войны.
колько будет продолжаться война: прогноз Байдена
Впрочем, Джо Байден убежден: российско-украинская война не будет длиться годами. По его мнению, потенциал России не так велик, чтобы долго воевать, а ее ресурсы иссякают. К тому же, сам Путин может решить завершить боевые действия.
Я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну,
– сказал Байден.
Путин верит, что переживет, перетерпит Украину и останется у власти. Однако это не так, ведь он, по словам Джо Байдена, проиграл эту войну.
Что будет с Украиной
Президент Америки считает, что наша страна "достигнет существенного прогресса в наступлении" и, вероятно, это откроет возможность для переговоров об окончании войны.
А пока идет война, Байден "взял на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины".
Будут переговоры по двусторонним соглашениям о безопасности с нашей страной. Лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины, к ним присоединились главы стран северной Европы. Президент Америки призвал присоединиться к декларации и другие страны.
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Была ли конкретика в заявлении
Помимо "гарантий" по безопасности Украины, о которых мы уже не раз слышали, в заявлении Байдена была важная информация.
Члены НАТО готовы отменить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), необходимый для вступления в НАТО. Для Украины "создали путь к членству".
Ранее мы писали, почему гарантии безопасности не заменят вступления в НАТО, а также о том, какое оружие получит Украина после саммита НАТО в Вильнюсе.