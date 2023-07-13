Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко. Он отметил, что это заменитель, который предложили Украине для того, чтобы вытянуть фактически негативную реакцию руководства государства на результаты саммита. И это, считает политолог-международник, подмена понятий.

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Оружие вместо гарантий

Украина имела три вопроса – вооружение до конца войны, получение гарантий после конца войны до вступления в НАТО и вступление в Альянс. Первый вопрос об оружии – уже решен.

Нам будут давать его. Потому что из нас делают ежа такого вооруженного, ведь нас оставили в серой зоне между Россией и НАТО,

– подчеркнул Осипенко.

Украина вышла якобы из сферы влияния России и стала субъектным государством. Однако страна не вступила в сферу влияния Европейского Союза.

"Нас не взяли под зонтик НАТО – под 5-ю статью. Заменяют нам гарантии безопасности предоставлением большого количества оружия для того, чтобы выровнять балансы", – отметил политолог-международник.

Обратите внимание! "Большая семерка" согласовала принципы гарантий безопасности для Украины. Эта декларация будет основой для того, чтобы подписать двусторонние гарантии. Украинское государство надеется, что эти гарантии могут подписать уже в следующем году.

При этом в России этот баланс уменьшают. Она теряет как военный, так и экономический баланс из-за санкций. В то же время, его повышают в Украине. Для того, чтобы их выровнять и обеспечить равновесие сил. При этом баланс интересов остается.

Однако будет то равновесие, которое в течение некоторого времени будет удерживать страну-агрессора от повторения войны. По крайней мере, так полагают на Западе.

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Россия может довоевать

Если Украина останется в серой зоне, это будет сигналом Москве, что украинское государство оставили в сфере его влияния. Так Россия может возвращаться и довоевать.

"То есть это дополнительный мотив для Москвы – перевоевать, сделав работу над ошибками и забрать все-таки "свое", как считает Москва. И это очень плохо для нас", – убежден Осипенко.

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