Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Саммит не стоит оценивать категориями "победа" или "поражение", он принес положительные результаты, с которыми можно работать для дальнейшей интеграции с военно-политическим союзом.
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"В итоговом коммюнике стран НАТО есть три ключевых момента, которых они обязуются придерживаться. Первый: они обязуются помочь нам создать такие вооруженные силы, которые смогут эффективно противостоять российской агрессии в будущем. Для этого предусмотрено обучение наших военных, поставки оружия, в том числе и дальнобойного, обмен разведывательной информацией, укрепление военно-промышленного комплекса Украины", – отметил политический эксперт.
По всей вероятности, в Украине появятся мощные заводы по производству военной техники и вооружения.
Восстановление Украины после войны
Второе обязательство, которое взяли на себя союзники – укрепление украинской экономики. Здесь предусмотрена финансовая и экспертная, консультативная помощь. Третья обязанность – восстановление Украины после войны, что также включает в себя финансовую и техническую поддержку.
Что Украине пообещали в Вильнюсе: смотрите видео
Что пообещала Украина
Украина также обязалась выполнить ряд вещей: проведение масштабных реформ, обеспечение верховенства права и борьба с коррупцией.
Борьба с коррупцией – один из ключевых элементов трансформации страны, и посадить коррупционеров – это не борьба с коррупцией. Необходимо искоренять схемы, по которым эта коррупция функционирует, обеспечить неотвратимость наказания за коррупционные действия, а для этого нужно создать сильную и независимую судебную систему,
– считает Борис Тизенгаузен.
Саммит НАТО в Вильнюсе
- Владимир Зеленский на саммите НАТО сказал, что Украине не нужны какие-либо иностранные вооруженные формирования на нашей территории до вступления в Североатлантический союз.
- Также президент отметил, что Украина никогда не согласится отдать свои территории в обмен на замороженный конфликт
- Глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что Украина станет членом Альянса. Он подчеркнул, что почти каждая страна союза поддерживает членство Украины, но нужно работать в направлении подготовки и приведения украинской техники к стандартам НАТО.