Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита НАТО 12 июля заявил, что Украине сейчас нужно оружие натовского образца. Кроме того, президент пообещал, что Украина никогда не обменяет свои территории на статус или замороженный конфликт, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о ВСУ на территории НАТО

Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, разумеется, с военным опытом – вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств,

– объяснил президент Украины.

Отвечая на вопрос о вероятном размещение войск НАТО в Украине, о чем спекулировали перед Вильнюсским саммитом, Владимир Зеленский объяснил, что в этом не заинтересованы ни Альянс, ни Украина, пока она не имеет членства.

"Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос – в конкретном оружии натовского образца", – объяснил украинский лидер.

Заявления Зеленского по итогам саммита НАТО