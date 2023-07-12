Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время саммита НАТО. Президент подчеркнул, что всегда говорит об этом. Партнеры ясно знают его позицию.

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Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна деревня, где живет один дедушка. Мы не отдадим наши территории. И не будем менять на любой замороженный конфликт,

– подчеркнул Зеленский.

О чем еще Зеленский говорил во время пресс-конференции

Украинский лидер подчеркнул, что Украина получила "объединение" от стран, входящих в НАТО. По словам Зеленского, "мы получили недвусмысленность того, что Украина будет у НАТО". Приоритетным результатом саммита НАТО стало то, что страны G7 приняли декларацию по "гарантиям безопасности для Украины". Именно они будут действовать по пути нашей страны в Альянс.

Кроме того, обсуждали поставки Украине оружия. Зеленский заверил, что поддержка Украины не будет уменьшаться.

"У нас мощная армия и когда мы будем в НАТО, она может обеспечить безопасность на территории других государств", – подчеркнул украинский лидер.

Воины ВСУ успешно освобождают украинские территории и наносят врагу колоссальные потери.