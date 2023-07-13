Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Вільнюського саміту НАТО 12 липня заявив, що Україні наразі потрібна зброя натівського зразка. Окрім цього, президент пообіцяв, що Україна ніколи не обміняє свої території на статус або заморожений конфлікт, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про ЗСУ на території НАТО

Якраз партнери розуміють, що в нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозуміло, з військовим досвідом – ось вони, впевнений я, можуть бути запрошені в межах чинного законодавства забезпечувати безпеку на територіях інших натівських держав,

– пояснив президент України.

Відповідаючи на питання щодо ймовірного розміщення військ НАТО в Україні, про що спекулювали перед Вільнюським самітом, Володимир Зеленський пояснив, що в цьому не зацікавлені, ні Альянс, ні Україна, поки вона не має членства.

"Я вважаю, що в цьому випадку наших збройних сил достатньо. Питання – в конкретній зброї натівського зразка", – пояснив український лідер.

Заяви Зеленського за підсумками саміту НАТО