Советник главы ОП Михаил Подоляк, дал оценку саммита НАТО в Вильнюсе. Он поделился мыслями в своих соцсетях.
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Чем важен саммит НАТО для Украины
Подоляк намекнул, что наше государство будет продолжать получать западное оружие. А поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжаться
Главные выводы Вильнюса: будет оружие, будет поддержка, будет суверенная и независимая Украина,
– написал он.
Советник Андрея Ермака уверен, что наша страна однажды обязательно станет членом НАТО. Он поблагодарил западных партнеров Киева за поддержку.
Подоляк призвал не забывать, что "наша жизнь и безопасность – только в наших руках". Он заявил, что будущее Европы и ее безопасность тоже в руках украинцев. По его словам, сегодня эти руки "в ужасающих кровяных мозолях от постоянного держания оружия".
Последние новости о саммите НАТО в Вильнюсе
- На полях этого саммита состоялось первое заседание Советы Украина – НАТО. Эта платформа – шаг к членству нашей Украины в Альянсе. Также она повышает уровень отношений Киева и партнеров.
- Недавно появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Джо Байден возможно обсудят вопросы насчет передачи дальнобойных ракет ATACMS ВСУ. Встреча украинского и американского лидеров должна пройти на полях саммита НАТО.
- Кроме того, стало известно, что на саммите НАТО в Вильнюсе были подписаны гарантии безопасности для Украины. Речь идет о долгосрочных гарантиях безопасности от стран G7.