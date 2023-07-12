Советник главы ОП Михаил Подоляк, дал оценку саммита НАТО в Вильнюсе. Он поделился мыслями в своих соцсетях.

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Чем важен саммит НАТО для Украины

Подоляк намекнул, что наше государство будет продолжать получать западное оружие. А поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжаться

Главные выводы Вильнюса: будет оружие, будет поддержка, будет суверенная и независимая Украина,

– написал он.

Советник Андрея Ермака уверен, что наша страна однажды обязательно станет членом НАТО. Он поблагодарил западных партнеров Киева за поддержку.

Подоляк призвал не забывать, что "наша жизнь и безопасность – только в наших руках". Он заявил, что будущее Европы и ее безопасность тоже в руках украинцев. По его словам, сегодня эти руки "в ужасающих кровяных мозолях от постоянного держания оружия".

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