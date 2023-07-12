Радник голови ОП Михайло Подоляк, дав оцінку саміту НАТО у Вільнюсі. Він поділився думками у своїх соцмережах.

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Чим важливий саміт НАТО для України

Подоляк натякнув, що наша держава продовжуватиме отримувати західну зброю. А підтримка України з боку партнерів триватиме

Головні висновки Вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна,

– написав він.

Радник Андрія Єрмака впевнений, що наша країна обов’язково стане членом НАТО одного дня. Він подякував західним партнерам Києва за підтримку.

Подоляк закликав не забувати, що "наше життя та безпека – лише в наших руках". Він заявив, що майбутнє Європи та її безпека також в руках українців. За його словами, сьогодні ці руки "у жахливих кров'яних мозолях від постійного тримання зброї".

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