Радник голови ОП Михайло Подоляк, дав оцінку саміту НАТО у Вільнюсі. Він поділився думками у своїх соцмережах.
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Чим важливий саміт НАТО для України
Подоляк натякнув, що наша держава продовжуватиме отримувати західну зброю. А підтримка України з боку партнерів триватиме
Головні висновки Вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна,
– написав він.
Радник Андрія Єрмака впевнений, що наша країна обов’язково стане членом НАТО одного дня. Він подякував західним партнерам Києва за підтримку.
Подоляк закликав не забувати, що "наше життя та безпека – лише в наших руках". Він заявив, що майбутнє Європи та її безпека також в руках українців. За його словами, сьогодні ці руки "у жахливих кров'яних мозолях від постійного тримання зброї".
Останні новини про саміт НАТО у Вільнюсі
- На полях цього саміту відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО. Ця платформа є кроком до членства нашої України в Альянсі. Також вона підвищує рівень відносин Києва та партнерів.
- Нещодавно з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський та Джо Байден можливо обговорять питання щодо передачі далекобійних ракет ATACMS ЗСУ. Зустріч українського та американського лідерів має відбутися на полях саміту НАТО.
- Окрім цього на саміті НАТО у Вільнюсі підписали гарантії безпеки для України. Мовиться про довгострокові безпекові гарантії від країн G7.