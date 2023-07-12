Відповідну заяву український лідер зробив під час спільної пресконференції з Єнсом Столтенбергом 12 липня у Вільнюсі. Перед цим Зеленський сказав журналістам, що Україна хоче бути на одній сторінці з Альянсом, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про результати саміту НАТО

Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо було б запрошення – вони були б ідеальними,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що гарантії безпеки для України на шляху в НАТО будуть успіхом на саміті. Український лідер зазначив, якщо це станеться – якщо G7 сьогодні підтвердить гарантії безпеки, – то це буде конкретним успіхом.

Окрім того, Володимир Зеленський відповідаючи на питання, зауважив, що партнери дійсно хочуть допомогти та допомагають нам.

Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки триває війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли дійсно будуть відповідні будуть умови,

– заявив Зеленський.

Також президент додав, що нам потрібна далекобійна зброя і він порушуватиме це питання.

Саміт НАТО у Вільнюсі: основні новини