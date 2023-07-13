Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Саміт не варто оцінювати категоріями "перемога" чи "поразка", він приніс позитивні результати, з якими можна працювати для подальшої інтеграції із військово-політичним союзом.

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"У підсумковому комюніке країн НАТО є три ключові моменти, яких вони зобов'язуються дотримуватись. Перший: вони зобов'язуються допомогти нам створити такі збройні сили, які зможуть ефективно протистояти російській агресії у майбутньому. Для цього передбачено навчання наших військових, постачання зброї, зокрема і далекобійної, обмін розвідувальною інформацією, зміцнення військово-промислового комплексу України", – зазначив політичний експерт.

Ймовірно, що в Україні з'являться потужні заводи із виробництва військової техніки та озброєння.

Відновлення України після війни

Друге зобов'язання, яке взяли на себе союзники – зміцнення української економіки. Тут передбачена фінансова та експертна, консультативна допомога. Третій обов'язок – відновлення України після війни, що також включає фінансову і технічну підтримку.

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Що пообіцяла Україна

Україна також зобов'язалась виконати низку речей: проведення масштабних реформ, забезпечення верховенства права та боротьба з корупцією.

Боротьба з корупцією – один з ключових елементів трансформації країни, і посадити корупціонерів – це не боротьба з корупцією. Необхідно викорінювати схеми, за якими ця корупція функціонує, забезпечити невідворотність покарання за корупційні дії, а для цього потрібно створити сильну і незалежну судову систему,

– вважає Борис Тизенгаузен.

Саміт НАТО у Вільнюсі