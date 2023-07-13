Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Він зауважив, що це замінник, який запропонували Україні для того, щоби витягнути фактично негативну реакцію керівництва держави на результати саміту. І це, вважає політолог-міжнародник, підміна понять.
До теми Декларація G7 для України й потужний пакет військової допомоги: у Вільнюсі завершився саміт НАТО
Зброя замість гарантій
Україна мала три питання – озброєння до кінця війни, отримання гарантій після кінця війни до вступу в НАТО і вступ в Альянс. Перше питання щодо зброї – уже розв'язане.
Нам будуть давати її. Тому що з нас роблять їжака такого озброєного, адже нас лишили в сірій зоні між Росією та НАТО,
– наголосив Осипенко.
Україна вийшла начебто зі сфери впливу Росії й стала суб'єктною державою. Однак країна не вступила у сферу впливу Європейського Союзу.
"Нас не взяли під парасольку НАТО – під 5 статтю. Заміняють нам гарантії безпеки наданням великої кількості зброї для того, щоби вирівняти баланси", – зауважив політолог-міжнародник.
При цьому у Росії цей баланс зменшують. Вона втрачає як військовий, так і економічний баланс через санкції. Водночас його підвищують в України. Для того, щоб їх вирівняти й забезпечити рівновагу сил. При цьому баланс інтересів залишиться.
Однак, буде та рівновага, яка протягом певного часу утримуватиме країну-агресорку від повторення війни. Принаймні, так вважають на Заході.
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Росія може довоювати
Якщо Україна залишиться в сірій зоні, це буде сигналом Москві, що українську державу лишили у сфері її впливу. Так Росія може повертатися й довоювати.
"Тобто, це додатковий мотив для Москви – перевоювати, зробивши роботу над помилками й забрати все-таки "своє", як вважає Москва. І це дуже погано для нас", – переконаний Осипенко.
Саміт НАТО: головне
- У Вільнюсі 11 – 12 липня відбувся саміт НАТО. За його результатами так і не озвучили умови вступу України до Альянсу. Утім, в комюніке наголосили, що майбутнє української держави в НАТО. Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну у реформах, щоби вона долучилася до блоку.
- Запрошення до Альянсу наша держава отримає, щойно погодяться всі члени НАТО та будуть виконані умови. Також Україні дозволили долучитися до блоку в один етап – без виконання ПДЧ.
- Країни "Великої сімки" на саміті Альянсу погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Однак конкретні двосторонні угоди підпишуть згодом.
- На полях саміту відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО. Раніше генсек Альянсу наголошував, що цей орган стане платформою для проведення консультацій та спільного ухвалення рішень. Союзники та Україна засідатимуть як рівні.
- Партнери оголосили чергові пакети військової допомоги для України. Так ЗСУ отримають допомогу, зокрема, від Франції, Норвегії, Німеччини, США та Австралії.