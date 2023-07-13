Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.

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Насколько успешен для Украины саммит НАТО

Клочок отметил, что заявление Джо Байдена, которое он озвучил на встрече с Владимиром Зеленским в Вильнюсе, показало, что США будут определять политику НАТО по вступлению Украины. Речь идет о том, что вопрос приглашения Украины в НАТО – это дело нескольких месяцев.

Он считает, что не следует привязывать официальное приглашение к членству в НАТО к следующему саммиту, который планируется в Вашингтоне. Это может произойти и в рамках Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоялось 12 июля.

Поэтому, по его мнению, не стоит оценивать саммит НАТО как неудачный. Ведь примечательно, что декларацию о гарантиях для Украины подписали все страны "Большой семерки". А это также и Япония, которая не является членом этого Альянса.

Клочок о результатах саммита НАТО: смотрите видео

Финансовая поддержка Украины выросла

Он отметил, что также было объявлено о военной помощи от других стран, не входящих в НАТО. К примеру, Австралия и Южная Корея. К помощи Украине после G7 начали присоединяться и другие страны. А это очень мощное движение.

Поэтому, подчеркнул руководитель аналитического центра "Вежа", не стоит преуменьшать значение договора о гарантиях безопасности для Украины.

Потому что объем финансовой помощи, который начал выделяться странами ЕС, вырос в разы,

– отметил Клочок.

К примеру, по его словам, если помощь стран Балтии, Финляндии, Норвегии условно измерялась в 100 миллионов, то стала почти 1 миллиард. Также и Великобритания и Германия много говорят об увеличении помощи.

То есть, резюмировал Клочок, была проделана колоссальная работа США, чтобы объединить НАТО. И в результате на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.

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