Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.
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Насколько успешен для Украины саммит НАТО
Клочок отметил, что заявление Джо Байдена, которое он озвучил на встрече с Владимиром Зеленским в Вильнюсе, показало, что США будут определять политику НАТО по вступлению Украины. Речь идет о том, что вопрос приглашения Украины в НАТО – это дело нескольких месяцев.
Он считает, что не следует привязывать официальное приглашение к членству в НАТО к следующему саммиту, который планируется в Вашингтоне. Это может произойти и в рамках Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоялось 12 июля.
Поэтому, по его мнению, не стоит оценивать саммит НАТО как неудачный. Ведь примечательно, что декларацию о гарантиях для Украины подписали все страны "Большой семерки". А это также и Япония, которая не является членом этого Альянса.
Клочок о результатах саммита НАТО: смотрите видео
Финансовая поддержка Украины выросла
Он отметил, что также было объявлено о военной помощи от других стран, не входящих в НАТО. К примеру, Австралия и Южная Корея. К помощи Украине после G7 начали присоединяться и другие страны. А это очень мощное движение.
Поэтому, подчеркнул руководитель аналитического центра "Вежа", не стоит преуменьшать значение договора о гарантиях безопасности для Украины.
Потому что объем финансовой помощи, который начал выделяться странами ЕС, вырос в разы,
– отметил Клочок.
К примеру, по его словам, если помощь стран Балтии, Финляндии, Норвегии условно измерялась в 100 миллионов, то стала почти 1 миллиард. Также и Великобритания и Германия много говорят об увеличении помощи.
То есть, резюмировал Клочок, была проделана колоссальная работа США, чтобы объединить НАТО. И в результате на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.
Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно
- 11 – 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, во время которого страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Они предоставят нашему государству все необходимое для борьбы с агрессором Россией. Также страны G7 договорились предоставить Украине гарантии безопасности.
- В Кремле сразу же отреагировали на гарантии безопасности для Украины. Дмитрий Песков разразился угрозами в адрес партнеров нашего государства. Прихвостень Владимира Путина начал запугать страны G7 "негативными последствиями".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошие". В то же время, они были бы идеальными, если бы Украина получила приглашение.