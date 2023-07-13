Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що на Вільнюському саміті країни Альянсу дуже потужно заявили про підтримку України.

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Наскільки успішний для України саміт НАТО

Клочок зазначив, що заява Джо Байдена, яку він озвучив на зустрічі із Володимиром Зеленським у Вільнюсі, засвідчила, що США нині визначатимуть політику НАТО щодо вступу України. Йдеться про те, що питання запрошення України до НАТО – це справа кількох місяців.

Він вважає, що не варто прив'язувати офіційне запрошення до членства в НАТО до наступного саміту, який планується у Вашингтоні. Це може відбутися і в рамках Ради Україна – НАТО, перше засідання якої відбулося 12 липня.

Тому, на його думку, не варто оцінювати саміт НАТО, як невдалий. Адже примітно те, що декларацію про гарантії для України підписали всі країни "Великої сімки". А це також і Японія, яка не членом цього Альянсу.

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Фінансова підтримка України зросла

Він зауважив, що також було оголошено про військову допомогу від інших країн, які не входять у НАТО. Наприклад, Австралія та Південна Корея. Тож до допомоги Україні після G7 почали приєднуватися й інші країни. А це дуже потужний рух.

Тому, наголосив керівник аналітичного центру "Вежа", не варто применшувати значення договору про гарантії безпеки для України.

Тому що обсяг фінансової допомоги, який почав виділятися країнами ЄС, зріс у рази,

– зауважив Клочок.

Наприклад, за його словами, якщо допомога країн Балтії, Фінляндії, Норвегії умовно вимірювалася у 100 мільйонів, то стала майже 1 мільярд. Так само і Велика Британія та Німеччина багато говорять про збільшення допомоги.

Тобто, резюмував Клочок, була проведена колосальна робота США, щоб об'єднати НАТО. І в результаті на Вільнюському саміті країни Альянсу дуже потужно заявили про підтримку України.

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