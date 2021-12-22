Украина вводит ревакцинацию: каких групп населения

Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Через сколько времени можно получить третью дозу

Бустерную прививку против коронавируса можно будет получить через полгода после второй прививки.

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Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19,

– говорится в сообщении.

Какими вакцинами будут делать дополнительную прививку

Бустерные прививки будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Какие изменения будут в сертификате вакцинации

Кроме того, в Минздраве также рассказали, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Бустерная вакцинация действует и для групп с ослабленным иммунитетом

Ранее дополнительную дозу прививки в Минздраве рекомендовали для людей, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, тем, у кого могла не сформироваться надлежащая иммунная защита. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата .

. Виктор Ляшко неоднократно заявлял, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.

Также в Минздраве предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Напомним, что ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Такое решение Минздрав принял своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

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