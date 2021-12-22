Україна вводить ревакцинацію: яких груп населення

22 грудня 2021 , 20:37
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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Через скільки часу можна тримати третю дозу

Бустерне щеплення проти коронавірусу можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

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Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19,
– йдеться у повідомленні.

Якими вакцинами робитимуть додаткове щеплення

Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Які зміни будуть у сертифікаті вакцинації

Крім того, у МОЗ також розповіли, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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Автор: Анастасія Лукашевська