Україна вводить ревакцинацію: яких груп населення

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Через скільки часу можна тримати третю дозу

Бустерне щеплення проти коронавірусу можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

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Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Якими вакцинами робитимуть додаткове щеплення

Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Які зміни будуть у сертифікаті вакцинації

Крім того, у МОЗ також розповіли, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Бустерна вакцинація діє й для груп з ослабленим імунітетом

Раніше додаткову дозу щеплення у МОЗ рекомендували для людей, які мають важкі супутні захворювання, тим, у кого міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.

Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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