Украина в желтой зоне, только две области остались "красными"

Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. Сейчас в красной зоне находятся только Волынская и Запорожская области.

Красная зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. У них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация начала улучшаться.

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Желтая зона

Сейчас почти вся страна в желтой зоне.

С сегодняшнего дня в желтую зону перешли Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 22 декабря по стране составляет 257 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 515 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

По состоянию на 22 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 32,6, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 28,8 на 100 тысяч населения.

То есть показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области. Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

По стране этот показатель составляет 27,3% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 26,2%.

Эпидемиологические показатели в областях / инфографика Минздрава