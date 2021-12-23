Украина в желтой зоне, только две области остались "красными"
Источник:Минздрав
Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. Сейчас в красной зоне находятся только Волынская и Запорожская области.
Красная зона
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. У них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация начала улучшаться.
Внимание В Украине более 14,5 миллиона человек вакцинировали против COVID-19
Желтая зона
Сейчас почти вся страна в желтой зоне.
С сегодняшнего дня в желтую зону перешли Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 22 декабря по стране составляет 257 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 515 на 100 тысяч населения.
Показатели госпитализации
По состоянию на 22 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 32,6, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 28,8 на 100 тысяч населения.Важно! То есть показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области. Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.
По стране этот показатель составляет 27,3% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 26,2%.
Эпидемиологические показатели в областях / инфографика Минздрава
Какова заболеваемость коронавирусом в Украине?
За сутки инфицировались 7 312 человек. В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавирус. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 человек. В общем, жертвами коронавируса стали 94 184 жителя страны.