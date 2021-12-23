Суточная статистика вакцинации

В течение суток прививки против COVID-19 получили 117 443 человека. В частности, первую дозу ввели 39 071 человеку, вторую – 78 101 человеку – они завершили процесс иммунизации.

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Кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 271 человек.

Прививки проводили 843 мобильные бригады по иммунизации, 3 356 пункта прививки и 468 центры вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Полностью вакцинированы двумя дозами 42% взрослого населения – более 13 миллионов украинцев.

С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили:

  • первую дозу – 14 500 518 человек,
  • две дозы – 13 219 547 человек,
  • дополнительную дозу – 596 человек.

Всего проведено 27 720 661 прививка.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 183 988,
  • Coronavac – 4 743 773,
  • AstraZeneca – 1 615 243,
  • Moderna – 1 449 649,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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