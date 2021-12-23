Суточная статистика вакцинации
В течение суток прививки против COVID-19 получили 117 443 человека. В частности, первую дозу ввели 39 071 человеку, вторую – 78 101 человеку – они завершили процесс иммунизации.
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Кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 271 человек.
Прививки проводили 843 мобильные бригады по иммунизации, 3 356 пункта прививки и 468 центры вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Полностью вакцинированы двумя дозами 42% взрослого населения – более 13 миллионов украинцев.
С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили:
- первую дозу – 14 500 518 человек,
- две дозы – 13 219 547 человек,
- дополнительную дозу – 596 человек.
Всего проведено 27 720 661 прививка.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 183 988,
- Coronavac – 4 743 773,
- AstraZeneca – 1 615 243,
- Moderna – 1 449 649,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала