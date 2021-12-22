В другие дни – будут работать по обычному расписанию.
Внимание Ученые спрогнозировали рост случаев COVID-19 в начале 2022 года
Где узнать график работы центров
Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
В общей сложности уже привиты более 14 миллионов украинцев, из них почти 13 миллионов завершили курс вакцинации и получили защиту от тяжелой формы коронавирусной болезни и смерти от нее.
Актуальная статистика вакцинации против COVID-19
С начала вакцинальной кампании привиты 14 461 449 человек:
- из них получили первую дозу – 14 461 447 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек,
- получили дополнительную дозу – 325 человек.
В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.
Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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