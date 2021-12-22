В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом. Робота пунктів та центрів вакцинації проти COVID-19 на новорічні свята.
Увага Вчені спрогнозували зріст випадків COVID-19 на початку 2022 року
Де дізнатись графік роботи центрів
Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Загалом вже щеплено понад 14 мільйонів українців, з них майже 13 мільйонів завершили курс вакцинації та отримали захист від важкої форми коронавірусної хвороби та смерті від неї.
Актуальна статистика вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей,
- отримали додаткову дозу – 325 людей.
Загалом проведено 27 603 218 щеплень.
Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу
Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію