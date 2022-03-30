Украинцы поражают: "Врачи без границ" рассказали, как работают в Украине в условиях войны
Источник:CNN
Исполнительный директор "Врачей без границ" Авриль Бенуа рассказала, что ее поражает работа украинских врачей. В частности хирурги очень заинтересованы и хотят учиться у них.
Соответствующую информацию Авриль Бенуа рассказала вечером 29 марта. Заверила, что доставить помощь в Украину можно – это не слишком быстро, но реально.
Заметьте Спасают жизнь под обстрелами и погибают на работе: Зеленская рассказала истории украинских медиков
Врачи без границ рассказали о вызовах во время работы в Украине
В настоящее время Бенуа находится во Львове. Она объяснила, что у хирургов есть большой запрос подготовиться к большому потоку раненых. Ведь у организации большой опыт в военной хирургии.
Это невероятно впечатляет,
– прокомментировала работу украинских врачей.
Также Авриль Бенуа объяснила, что в Украину можно доставить помощь через Польшу или Словакию, хотя это и нелегко.
Вспомнила, как они пытались доставить лекарство в Мариуполь, в который вела заминированная дорога.
Добавила, что среда работы нестабильная и опасная. Однако они просто делают, что могут.
Смотрите также: оккупанты уничтожили город: как выглядит Мариуполь сейчас – видео