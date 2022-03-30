Украинцы поражают: "Врачи без границ" рассказали, как работают в Украине в условиях войны

Исполнительный директор "Врачей без границ" Авриль Бенуа рассказала, что ее поражает работа украинских врачей. В частности хирурги очень заинтересованы и хотят учиться у них.

Соответствующую информацию Авриль Бенуа рассказала вечером 29 марта. Заверила, что доставить помощь в Украину можно – это не слишком быстро, но реально.

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Врачи без границ рассказали о вызовах во время работы в Украине

В настоящее время Бенуа находится во Львове. Она объяснила, что у хирургов есть большой запрос подготовиться к большому потоку раненых. Ведь у организации большой опыт в военной хирургии.

Это невероятно впечатляет,

– прокомментировала работу украинских врачей.

Также Авриль Бенуа объяснила, что в Украину можно доставить помощь через Польшу или Словакию, хотя это и нелегко.

Вспомнила, как они пытались доставить лекарство в Мариуполь, в который вела заминированная дорога.

Добавила, что среда работы нестабильная и опасная. Однако они просто делают, что могут.

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