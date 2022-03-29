Несколько впечатляющих историй Зеленская написала в соцсетях. Она отметила, что работа медиков приближает мир.
К теме Только за сутки на Николаевщине ранения получили 29 человек, половина из которых – гражданские
Инфекционист Анатолий Казанцев погиб в Мариуполе
Опытный врач Анатолий Казанцев заведовал детским инфекционным отделением в Мариуполе. Когда началась война, медик не бросил своих коллег и пациентов и был с ними до смерти. Похоронили Казанцева во дворе своей больницы.
С начала войны в Украине убиты уже 6 медиков, разрушены больше 13 больниц. Российские захватчики совершают это сознательно, как и убийства мирных людей. Но пока они сеют смерть, такие врачи, как Анатолий Борисович, продолжают отстаивать жизнь,
– написала Зеленская.
Врач Анатолий Казанцев погиб в Мариуполе / Фото из фейсбука Елены Зеленской
Супруги-врачи оказывали помощь в Буче
В течение 2 недель супруги Андрей и Ольга Свист оказывали помощь жителям оккупированной Бучи. Они – специалисты Института нейрохирургии имени Ромоданова.
Медики работали в оккупированной Буче / Фото из фейсбука Елены Зеленской
В Харькове под постоянными обстрелами трудится Ирина Кондратова – руководительница регионального перинатального центра. Именно ей на днях передал свой инстаграм-аккаунт футболист Дэвид Бекхэм, чтобы все люди в мире могли увидеть подвиг украинки.
Ирина Кондратова – руководительница регионального перинатального центра / Фото из фейсбука Елены Зеленской
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