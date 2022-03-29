Несколько впечатляющих историй Зеленская написала в соцсетях. Она отметила, что работа медиков приближает мир.

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Инфекционист Анатолий Казанцев погиб в Мариуполе

Опытный врач Анатолий Казанцев заведовал детским инфекционным отделением в Мариуполе. Когда началась война, медик не бросил своих коллег и пациентов и был с ними до смерти. Похоронили Казанцева во дворе своей больницы.

С начала войны в Украине убиты уже 6 медиков, разрушены больше 13 больниц. Российские захватчики совершают это сознательно, как и убийства мирных людей. Но пока они сеют смерть, такие врачи, как Анатолий Борисович, продолжают отстаивать жизнь,

– написала Зеленская.



Врач Анатолий Казанцев погиб в Мариуполе / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Супруги-врачи оказывали помощь в Буче

В течение 2 недель супруги Андрей и Ольга Свист оказывали помощь жителям оккупированной Бучи. Они – специалисты Института нейрохирургии имени Ромоданова.

Медики работали в оккупированной Буче / Фото из фейсбука Елены Зеленской

В Харькове под постоянными обстрелами трудится Ирина Кондратова – руководительница регионального перинатального центра. Именно ей на днях передал свой инстаграм-аккаунт футболист Дэвид Бекхэм, чтобы все люди в мире могли увидеть подвиг украинки.



Ирина Кондратова – руководительница регионального перинатального центра / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Обратите внимание! Первая леди поблагодарила медиков за их труд и подчеркнула, что каждая спасенная вами жизнь – это победа Украины.

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