Кілька вражаючих історій Зеленська написала у соцмережах. Вона зазначила, що робота медиків наближає мир.

До теми Лише за добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей, половина з яких – цивільні

Інфекціоніст Анатолій Казанцев загинув у Маріуполі

Досвідчений лікар Анатолій Казанцев завідував дитячим інфекційним відділенням у Маріуполі. Коли почалась війна, медик не покинув своїх колег та пацієнтів та був з ними до смерті. Поховали Казанцева на подвір'ї своєї лікарні.

З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя,

– написала Зеленська.

Лікар Анатолій Казанцев загинув у Маріуполі / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Подружжя лікарів надавали допомогу в Бучі

Протягом 2 тижнів подружжя Андрія та Ольги Свист надавали допомогу жителяс окупованої Бучі. Вони – фахівці Інституту нейрохірургії імені Ромоданова.

Медики працювали в окупованій Бучі / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

В Харкові під постійними обстрілами трудиться Ірина Кондратова – керівниця регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, це для того аби всі люди у світі могли побачити подвиг українки.



Ірина Кондратова – керівниця регіонального перинатального центру / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Зверніть увагу! Перша леді подякувала медикам за їхню працю і наголосила, що кожне врятоване вами життя – це перемога України.

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