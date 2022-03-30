Українці вражають: "Лікарі без кордонів" розповіли, як працюють в Україні в умовах війни

Виконавча директорка "Лікарів без кордонів" Авріль Бенуа розповіла, що її вражає робота українських лікарів. Зокрема хірурги дуже зацікавлені та хочуть вчитись у них.

Відповідну інформацію Авріль Бенуа розповіла ввечері 29 березня. Запевнила, що доставити допомогу в Україну можна – це не дуже швидко, проте реально.

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Лікарі без кордонів розповіли про виклики під час роботи в Україні

Наразі Бенуа перебуває у Львові. Вона пояснила, що у хірургів є великий запит підготуватись до великого потоку поранених. Адже організація має великий досвід у воєнній хірургії.

Це неймовірно вражає,

– прокоментувала роботу українських лікарів.

Також Авріль Бенуа пояснила, що наразі у Україну можна доставити допомогу через Польщу чи Словаччину, хоча це й нелегко.

Пригадала, як вони намагались доправати ліки у Маріуполь, яке до міста вела замінована дорога.

Додала, що середовище роботи нестабільне та небезпечне. Проте вони просто роблять, що можуть.

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