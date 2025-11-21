Знак единства Украины и Европы: парламентарии в Брюсселе поддержали украинцев в оккупации

В Брюсселе накануне Дня достоинства и свободы Украины провели акцию #peopleofthecoloroffreedom. Депутаты и представители Европейского парламента поддержали украинцев в оккупации, написав письма поддержки.

Об этом сообщает 24 Канал. Идея принадлежит политической группе "Renew Europe" и общественной организации "Здешние".

Какую акцию в поддержку украинцев провели в Европе 20 ноября?

Мероприятие в поддержку украинцев в оккупации провели в формате "ReconstructionTalks. Роль гражданского общества в украинской безопасности и послевоенном восстановлении". Европейские чиновники присоединились к инициативе и продемонстрировали свою солидарность с Украиной в борьбе за восстановление ее территориальной целостности. Это стало важным сигналом единства Европы и Украины.

Интересно, что часть писем были написаны на украинском языке, другие – на английском и государственном их авторов.



Я поддерживаю эту инициативу, ведь мы очень часто недооцениваем силу слова в социальном смысле. Украинскую идентичность нужно не просто сохранить, за нее надо бороться. Чтобы вести не просто диалог об оккупации, а возвращать людей, в частности детей, и тех, кто готов вернуться на подконтрольные Украине территории. Я надеюсь, что никакие дипломаты из цивилизованных стран не будут посещать оккупированные территории и не будут называть их неукраинскими,

– сказал евродепутат от Литвы Петрас Ауштревичюс.

Среди тех, кто на расстоянии поддержал украинцев были еврокомиссар Андрюс Кубилюс, а также евродепутаты Петрас Ауштревичюс, Рейнис Познакс, Карин Карлсбро, Анна-Майя Генриксон, Раса Юкнявичене и Дайнюс Жалимас. Они написали важные слова.

Европарламентарии написали письма украинцам в оккупации / Фото, предоставлены 24 Каналу

Отметим! Название акции People Of The Color Of Freedom является английским аналогом названия документальной ленты "Люди цвета свободы". Авторы ленты показали миру борьбу украинцев за свободу на временно оккупированных Россией территориях, которая началась с момента аннексии Крыма в 2014 году и продолжается до сих пор. Фильм также презентовали в Европарламенте продюсер и сценарист Анна Слюсаренко и режиссер Людмила Мельник.



В фильме собраны свидетельства тех, кто остается в оккупации, но не отказались от Украины. Украинские зрители смогут увидеть ленту "Люди цвета свободы" с 11 декабря в сети кинотеатров "Планета кино".

Создатели фильма подчеркнули, что во всех вопросах, которые появляются в международном пространстве по обмену территориями, важно не забыть о людях в оккупации и вызовах, с которыми они сталкиваются".

Акция проводилась при содействии Международного фонда "Возрождение" и Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также при информационной поддержке Центра национального сопротивления.

