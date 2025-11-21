Знак єдності України та Європи: парламентарі в Брюсселі підтримали українців в окупації

У Брюсселі напередодні Дня гідності та свободи України провели акцію #peopleofthecoloroffreedom. Депутати та представники Європейського парламенту підтримали українців в окупації, написавши листи підтримки.

Про це повідомляє 24 Канал. Ідея належить політичній групі "Renew Europe" та громадській організації "Тутешні".

Яку акцію на підтримку українців провели в Європі 20 листопада?

Захід на підтримку українців в окупації провели у форматі "ReconstructionTalks. Роль громадянського суспільства в українській безпеці та післявоєнному відновленні". Європейські посадовці долучилися до ініціативи та продемонстрували свою солідарність з Україною у боротьбі за відновлення її територіальної цілісності. Це стало важливим сигналом єдності Європи та України.

Цікаво, що частина листів були написані українською мовою, інші – англійською та державною їхніх авторів.



Я підтримую цю ініціативу, адже ми дуже часто недооцінюємо силу слова в соціальному значенні. Українську ідентичність потрібно не просто зберегти, за неї треба боротися. Щоб вести не просто діалог про окупацію, а повертати людей, зокрема дітей, і тих, хто готовий повернутися на підконтрольні Україні території. Я сподіваюся, що жодні дипломати з цивілізованих країн не відвідуватимуть окуповані території і не називатимуть їх неукраїнськими,

– сказав євродепутат від Литви Петрас Ауштревічюс.

Серед тих, хто на відстані підтримав українців були єврокомісар Андрюс Кубілюс, а також євродепутати Петрас Ауштревічюс, Рейніс Познакс, Карін Карлсбро, Анна-Майя Генріксон, Раса Юкнявічене та Дайнюс Жалімас. Вони написали важливі слова.

Європарламентарі написали листи українцям в окупації / Фото, надані 24 Каналу

Зазначимо! Назва акції People Of The Color Of Freedom є англійським відповідником назви документальної стрічки "Люди кольору свободи". Автори стрічки показали світові боротьбу українців за свободу на тимчасово окупованих Росією територіях, яка почалася з моменту анексії Криму у 2014 році і триває дотепер. Фільм також презентували в Європарламенті продюсерка та сценаристка Анна Слюсаренко і режисерка Людмила Мельник.



У фільмі зібрані свідчення тих, хто залишається в окупації, але не відмовилися від України. Українські глядачі зможуть побачити стрічку "Люди кольору свободи" з 11 грудня у мережі кінотеатрів "Планета кіно".

Творці фільму підкреслили, що в усіх питаннях, які з'являються в міжнародному просторі щодо обміну територіями, важливо не забути про людей в окупації та виклики, з якими вони стикаються».

Акція проводилася за сприяння Міжнародного фонду "Відродження" та Державного агентства України з питань кіно, а також за інформаційної підтримки Центру національного спротиву.

Яка ситуація на окупованих територіях: останні новини