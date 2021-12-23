В Украине более 14,5 миллиона человек вакцинировали против COVID-19

По состоянию на 23 декабря прививки против коронавируса получили более 14,5 миллиона человек – это 46,5% взрослого населения.

Суточная статистика вакцинации

В течение суток прививки против COVID-19 получили 117 443 человека. В частности, первую дозу ввели 39 071 человеку, вторую – 78 101 человеку – они завершили процесс иммунизации.

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Кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 271 человек.

Прививки проводили 843 мобильные бригады по иммунизации, 3 356 пункта прививки и 468 центры вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты

Полностью вакцинированы двумя дозами 42% взрослого населения – более 13 миллионов украинцев.

С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили:

первую дозу – 14 500 518 человек,

две дозы – 13 219 547 человек,

дополнительную дозу – 596 человек.

Всего проведено 27 720 661 прививка.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 183 988,

Coronavac – 4 743 773,

AstraZeneca – 1 615 243,

Moderna – 1 449 649,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.