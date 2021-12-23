В Україні понад 14,5 мільйона людей вакцинували проти COVID-19
Джерело:МОЗ
Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали понад 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення. Повністю вакциновані двома дозами 42% дорослого населення – понад 13 мільйонів українців.
Добова статистика вакцинації
Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 117 443 людини. Зокрема, першу дозу ввели 39 071 людині, другу – 78 101 людині – вони завершили процес імунізації.
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Крім того, додаткову дозу вакцини отримали 271 людина.
Щеплення проводили 843 мобільні бригади з імунізації, 3 356 пункти щеплення та 468 центри вакцинації населення.Зверніть увагу! 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали:
- першу дозу – 14 500 518 людей,
- дві дози – 13 219 547 людей,
- додаткову дозу – 596 людей.
Загалом проведено 27 720 661 щеплення.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 183 988,
- Coronavac – 4 743 773,
- AstraZeneca – 1 615 243,
- Moderna – 1 449 649,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу