Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 691 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 275 мешканців країни. Натомість видужали – 16 521 людина.

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Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 70 136 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 32 402;

методом ІФА – 6 665;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.

Важливо! Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 3 630 391 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 23 грудня одужали 3 393 420 людей. Жертвами коронавірусу стали 94 184 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 211;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Нагадаємо, Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.

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