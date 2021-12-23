Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 1 691 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 275 мешканців країни. Натомість видужали – 16 521 людина.
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Темпи тестування в країні:
За добу в Україні провели 70 136 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 32 402;
- методом ІФА – 6 665;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1211;
- Вінницька область – 201;
- Волинська область – 211;
- Дніпропетровська область – 231;
- Донецька область – 531;
- Житомирська область – 243;
- Закарпатська область – 279;
- Запорізька область – 303;
- Івано-Франківська область – 298;
- Київська область – 355;
- Кіровоградська область – 73;
- Луганська область – 59;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 198;
- Одеська область – 174;
- Полтавська область – 495;
- Рівненська область – 208;
- Сумська область – 228;
- Тернопільська область – 246;
- Харківська область – 259;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 387;
- Черкаська область – 223;
- Чернівецька область – 117;
- Чернігівська область – 278.
Нагадаємо, Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.
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