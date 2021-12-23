Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.
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Темпы тестирования в стране:
За сутки в Украине провели 70 136 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 32 402;
- методом ИФА – 6 665;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 069.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 211;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
Напомним, Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.
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