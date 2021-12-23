Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.

Внимание Украина вводит ревакцинацию: каких групп населения

Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 70 136 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 32 402;

методом ИФА – 6 665;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 069.

Важно! Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 630 391 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 декабря выздоровели 3 393 420 человек. Жертвами коронавируса стали 94 184 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 211;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.

Напомним, Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.

Самая опасная угроза здравоохранению в мире, – в G7 про Омикрон – смотреть видео