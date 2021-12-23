Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.

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Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 70 136 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 32 402;
  • методом ИФА – 6 665;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 069.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1211;
  • Винницкая область – 201;
  • Волынская область – 211;
  • Днепропетровская область – 231;
  • Донецкая область – 531;
  • Житомирская область – 243;
  • Закарпатская область – 279;
  • Запорожская область – 303;
  • Ивано-Франковская область – 298;
  • Киевская область – 355;
  • Кировоградская область – 73;
  • Луганская область – 59;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 198;
  • Одесская область – 174;
  • Полтавская область – 495;
  • Ровенская область – 208;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 246;
  • Харьковская область – 259;
  • Херсонская область – 77;
  • Хмельницкая область – 387;
  • Черкасская область – 223;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 278.

Напомним, Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.

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