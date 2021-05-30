"Слуга народа" хочет отсрочить обязательное украинское киноозвучивание: причина

Нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук разработали законопроект, который откладывает нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке. Документ уже внесли в Верховную Раду.

Говорится о проекте закона № 5554. Его еще 25 мая направили на рассмотрение профильного комитета Рады.

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Что предусматривает документ

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в период карантина фактически невозможно создать качественное украинское кино, которое соответствует общественному запросу. Ведь сегодня основные ресурсы теле - и кинопроизводителей, направленные на собственное выживание.

Зато обязательное украинское киноозвучение делает невозможным использование уже созданного контента и требует значительных инвестиций в разработку и создание нового. Именно поэтому нардепы разработали новый законопроект, чтобы уменьшить негативное влияние на деятельность теле - и кинопроизводителей в сфере культуры, а также в сфере телевидения и радиовещания, возникший из-за пандемии COVID-19.

Принятие закона окажет влияние на обеспечение защиты отечественных производителей теле - и кинопродукции в период установления карантина,

– говорится в пояснительной записке.

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Бывший директор Украинского музея нацпамяти и нардеп Владимир Вятрович в фейсбуке написал, что обязательное украинское озвучивание фильмов в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах могут ввести через 2 месяца со дня отмены карантина.

Как отметил нардеп, для кинотеатров это практически ничего не меняет, ведь фильмы там и так демонстрируются на украинском. Он также напомнил, что сейчас фильмы, произведенные в Украине, распространяются и демонстрируются на государственном языке. А суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% от суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме.