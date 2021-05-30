"Слуга народу" хоче відтермінувати обов'язкове українське кіноозвучення: причина

30 травня 2021 , 17:57
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Джерело:

Верховна Рада

Нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук розробили законопроєкт, який відтерміновує норми про обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Документ вже внесли до Верховної Ради.

Мовиться про проєкт закону № 5554. Його ще 25 травня направили на розгляд до профільного комітету Ради.

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Що передбачає документ

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що у період карантину фактично неможливо створити якісне українське кіно, яке відповідає суспільному запиту. Адже сьогодні основні ресурси теле- та кіновиробників, направлені на власне виживання.

Натомість обов'язкове українське кіноозвучення унеможливлює використання вже створеного контенту і вимагає значних інвестицій у розробку і створення нового. Саме тому нардепи розробили новий законопроєкт, аби зменшити негативний вплив на діяльність теле- та кіновиробників, у сфері культури, а також у сфері телебачення і радіомовлення, що виник через пандемію COVID-19.

Ухвалення закону матиме вплив на забезпечення захисту вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину,
– мовиться у пояснювальній записці.

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Колишній директор Українського музею нацпам'яті та нардеп Володимир В'ятрович у фейсбуці написав, що обов'язкове українське озвучення фільмів у кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах можуть ввести через 2 місяці з дня скасування карантину.

Як зазначив нардеп, для кінотеатрів це практично нічого не змінює, адже фільми там й так демонструються українською. Він також нагадав, що наразі фільми, вироблені в України, поширюються і демонструються державною мовою. А сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% від сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

Автор: Олег Терещенко