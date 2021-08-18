В Украине до конца 2021 года планируют запустить биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Он будет заниматься разработкой тест-систем и вакцин для редких заболеваний.

Чем будет заниматься биокластер

В Украине нет возможности производить тест-системы и вакцины. Мы зависимы от импорта средств для диагностики инфекционных болезней. Именно поэтому очень важно создать биокластер.

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Создавать биокластер будут на основе Центра общественного здоровья Минздрава. У него есть соответствующие кадры и ресурсы, чтобы быстро идентифицировать потенциальных разработчиков.

Развитие биокластера требует создания специального госпредприятия, которое упростит процесс управления,

– говорится в сообщении.

Кроме того, для развития биокластера нужно обеспечить помещение лабораторным оборудованием.

Текст сообщения Алексея Гончаренко в фейсбуке

В Украине потратят 100 миллионов гривен на создание нового биокластера.

Биокластер называется "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Он будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для редко встречающихся заболеваний, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства, а в будущем – разработкой собственных вакцин.

Запустить работу биокластера планируют уже в 2021 году.