В Україні до кінця 2021 року планують запустити біокластер "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій". Він займатиметься розробкою тест-систем та вакцин для рідкісних захворювань.

Чим займатиметься біокластер

В Україні немає можливості виробляти тест-системи та вакцини. Ми залежні від імпорту засобів для діагностики інфекційних хвороб. Саме тому дуже важливо створити біокластер.

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Створюватимуть біокластер на основі Центру громадського здоров'я МОЗ. У нього є відповідні кадри та ресурси, щоб швидко ідентифікувати потенційних розробників.

Розвиток біокластеру потребує створення спеціального держпідприємства, яке спростить процес управління,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, для розвитку біокластеру потрібно забезпечити приміщення лабораторним обладнанням.

Текст допису Олексія Гончаренка у фейсбуці

В Україні витратять 100 мільйонів гривень на створення нового біокластеру.

Біокластер має назву "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій". Він буде займатися розробкою та виготовленням тест-систем для захворювань, що рідко зустрічаються, а також виробленням міжнародних вакцин з відкритою технологією виробництва, а у майбутньому – розробкою власних вакцин.

Запустити роботу біокластера планують вже у 2021 році.