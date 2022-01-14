В Украине привили от COVID почти 15 миллионов человек: какими препаратами
14 января 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Минздрав
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок.
Суточная статистика прививок
В общем, за сутки 13 января в Украине 92 835 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую – 45 465 человек.
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Тогда дополнительную дозу получил 551 человек, а бустерную – 14 485 человек.
Общая статистика вакцинаций
С начала вакцинальной кампании привили 14 941 502 человека, из них:
- получили первую дозу – 14 941 500 человек;
- получили две дозы – 14 197 703 человека;
- дополнительную дозу – 8 639 человек;
- бустерную дозу – 70 663 человека.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– заверили в Минздраве.
Какие препараты выбирали украинцы:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,
- Coronavac – 4 839 347,
- AstraZeneca – 1 627 697,
- Moderna – 1 489 111,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала